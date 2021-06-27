В Москве зафиксировали абсолютный рекорд смертности от COVID за сутки

В Москве за сутки выявили 6723 случая COVID-19. Накануне сообщалось о 8457 инфицированных. Всего за время эпидемии в городе подтвердили 1,3 млн случаев болезни.

Скончалось за сутки в Москве 114 пациентов с коронавирусом. Это пятый максимум суточной смертности в городе за все время пандемии, зафиксированный в июне, отмечает “Интерфакс”.

Предыдущий максимум смертности в Москве зарегистрировали 25 июня, тогда за сутки погибло 98 горожан, больных COVID-19. Общее число погибших от инфекции в столице достигло 22 086 человек.

Контекст:

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 24 июня в стране зафиксировали более 20 тыс. новых больных.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти в середине июня обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

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