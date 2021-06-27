 

В порт Одессы зашел американский ракетный эсминец Ross

27.06.2021, 17:06, Новости дня
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“Корабль военно-морских сил США USS Ross прибывает в украинскую Одессу для участия в Sea Breeze”, – говорится в сообщении.

BREAKING: * @USNavy #USSRoss arrives in #Odesa #UKR to take part in #ExerciseSeaBreeze! This is the 21st iteration of the exercise where +30 countries will join together for interoperability training in the #BlackSea! #SB21 #SeaBreeze pic.twitter.com/CsbUQ9sWCs

— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 27, 2021

“Думская” пишет, что эсминец пришвартовался у причала контейнерного терминала в 14.15.

По данным издания, USS Ross уже бывал в Одессе, последний раз – в 2019 году.

Контекст:

В Черное море эсминец зашел 26 июня.

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года.

Учения Sea Breeze 2021 пройдут с 28 июня по 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения будут состоять из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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