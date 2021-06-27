В Житомирской области из-за удара молнии произошел пожар

Пожар произошел 26 июня.

“Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, ведь хозяев дома не было. По их словам, деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, ударившей в нее и в дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на хозяйственный дом. По прибытии выяснилось, что огонь уже успел уничтожить указанное здание и крышу жилого дома”, – проинформировали в ГСЧС.

Спасатели локализовали пожар в течение часа, а в 21.30 погасили его. В результате происшествия никто не пострадал.

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