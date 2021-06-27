 

Обрушение дома в Майами. Число жертв возросло до пяти

27.06.2021, 16:08, Новости дня
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Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего под завалами дома.

Мэр округа Майами-Дейд Левин Кава сообщила, что идентификация трех тел снизила количество пропавших без вести до 156.

Ранее было известно о четырех погибших.

Контекст:

Многоэтажный жилой дом, 12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился в городе Серфсайд округа Майами-Дейд штата Флорида 24 июня. По информации NBC News, кондоминиум построили в 1981 году. Он находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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