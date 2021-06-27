 

“Вы будете классной мамочкой”. Подписчики заподозрили Астафьеву в беременности

27.06.2021, 16:08, Новости дня
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На снимке она предстала в длинном голубом платье. Под фото она предложила продолжить фразу: “Есть ощущение, что…”

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

“Что грядут большие перемены”, – предложил свой вариант evheniy_chugay.

“Я скоро стану мамой”, – продолжила фразу певицы taniushalove_2801.

“Я беременна! Вы будете очень классной мамочкой!” – предположила natasha_ponomaryova7. На этот комментарий Астафьева ответила фразой: “Святые небеса”.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”.

Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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