 

В Москве напали на пошутившего о русских стендап-комика

27.06.2021, 16:04, Новости дня
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Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении русских после одного из выступлений, заявил, что на него напали в центре Москвы.

Комик рассказал, что нападение произошло 25 июня, нападавшему якобы пообещали за это деньги, отметил артист в своем Instagram.

Мирзализаде добавил, что нападение было совершено из-за его высказывания в одной из передач, где шутка была вырвана из контекста. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали его высказывание, объявив его русофобом, который оскорбляет русский народ.

«Почти все, кто писал угрозы и оскорбления не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», – указал он.

Обстоятельства нападения юморист не раскрыл, также не пояснил, получил ли травмы из-за инцидента.



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