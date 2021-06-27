 

В Совфеде назвали способ получать пенсию самозанятым

27.06.2021, 16:04, Новости дня
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Самозанятые россияне смогут отчислять деньги с дохода на свою будущую пенсию, а также самостоятельно рассчитать ее размер при помощи специального пенсионного калькулятора, который разработает Минтруд России.

«Калькулятор позволит рассчитать размер пенсии в зависимости от сумм, которые человек решит перечислять в Пенсионный фонд, и покажет, какой будет пенсия, если он не станет этого делать. Особенно это важно для молодежи», – рассказала об идее пенсионного калькулятора для самозанятых сенатор Совета Федерации Елена Бибикова, ее слова передает «Парламентская газета».

Уточняется, что самозанятые могут отчислять деньги на будущую пенсию, подав заявление в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Граждане смогут либо ежегодно перечислять страховые взносы не меньше фиксированного размера – 33 770,8 рубля, либо уплачивать произвольные суммы по договору с ПФР. В таком случае в стаж зачтут период пропорционально перечисленному платежу.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых – это налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими – 6%.

Ранее в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину говорилось, что ограничения по видам деятельности для самозанятых россиян должны быть сняты, также им следует разрешить уплату взносов в Фонд социального страхования.



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