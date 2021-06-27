 

Консультации РФ и стран АСЕАН по безопасности назначили на конец июня

27.06.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первые консультации представителей РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоятся 28 июня в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе российского Совбеза.

«28 июня в режиме видеоконференции состоятся первые консультации высоких представителей РФ и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Россию на конференции будет представлять секретарь Совбеза Николай Патрушев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Питтсбургский университет вводит обязательный курс по борьбе с расизмом

07.12 / Аэрокосмический салон в Ле-Бурже отменили из-за пандемии

11.02 / Харьковская полиция подозревает в сутенерстве членов правозащитной организации

10.09 / Трамп объявил о новом сокращении контингента США в Афганистане и Ираке

13.03 / В Иордании шесть пациентов умерли из-за сбоя подачи кислорода в больнице

10.08 / Профессор из США назвал теорию ядерного сдерживания опасным мифом

03.07 / Рада проголосовала за выделение еще 2 млрд грн на преодоление последствий паводков на западе Украины

14.08 / Пчеловод рассказал, как правильно выбирать мед

19.09 / Дело Навального отравляет все попытки Макрона сблизиться с Россией

10.09 / «Жить стало невозможно» — малолетние марокканцы терроризируют жителей парижского квартала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика