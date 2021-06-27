Консультации РФ и стран АСЕАН по безопасности назначили на конец июня

Первые консультации представителей РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоятся 28 июня в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе российского Совбеза. «28 июня в режиме видеоконференции состоятся первые консультации высоких представителей РФ и государств-членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности», – цитирует сообщение РИА «Новости». Россию на конференции будет представлять секретарь Совбеза Николай Патрушев.