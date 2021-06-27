 

Число случаев коронавируса в мире достигло 180,8 млн

27.06.2021, 15:12, Новости дня
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Умерло от коронавируса 3,9 млн человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (33,6 млн заболевших, 603,9 тыс. умерших);
Индия (30,2 млн заболевших, 395,8 тыс. умерших);
Бразилия (18,4 млн заболевших, 512,7 тыс. умерших);
Франция (5,8 млн заболевших, 111,1 тыс. умерших);
Турция (5,4 млн заболевших, 49,5 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,3 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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