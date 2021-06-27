 

“Это позор”. Тина Кароль со скандалом прервала свой концерт в Одессе

27.06.2021, 15:12, Новости дня
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Одно из видео обнародовал в Instagram пользователь с ником moya.silalubvi. В ролике видно, как певица ходит по сцене и жалуется, что из-за протекающей крыши клуба у ее команды сбоит аппаратура.

“Я хочу сказать “Итаке”, что пора понять: вы приглашаете не просто людей, не просто под фонограмму, а настоящих исполнителей, которые ответственно относятся к своему делу. Все, что сейчас звучит и происходит, – это срадельная… Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор”, – говорит она.

“Уважаю свой труд, уважаю ваши ушки, уважаю себя, уважаю вас. На этом концерт окончен”, – добавила она.

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Публикация от boginya , yunaya lyubov’ (@moya.silalubvi)

В других видео, опубликованных пользовательницей _natali_tn_, видно, что сцену клуба действительно заливает дождем, а Тине Кароль приходится выступать, ходя по лужам. При певице также было полотенце, которым она вытиралась от дождя и накрывала голову.

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Публикация от @_natali_tn_

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Публикация от @_natali_tn_

Telegram-канал “Культурная прачечная” сообщает, что концерт Тины Кароль должен был начаться в 23.00, но она вышла только в полночь. Спев пять-шесть песен, ей пришлось уйти со сцены из-за технических проблем.

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица, ведущая и тренер шоу “Голос країни” на канале “1+1”.

В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии певицы восемь студийных альбомов, последний из которых под названием “Красиво” вышел в апреле 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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