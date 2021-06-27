В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки AstraZeneca
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В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca умер пожилой мужчина, информирует иорданское государственное агентство Petra.
Как информирует агентство, через 10 минут после прививки второй дозой вакцины 66-летний мужчина потерял сознание, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля, сообщение агентства приводит РИА «Новости».
Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил, что мужчина страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений, причина смерти устанавливается.
Ранее сообщалось, что испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
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