В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки AstraZeneca

В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca умер пожилой мужчина, информирует иорданское государственное агентство Petra.

Как информирует агентство, через 10 минут после прививки второй дозой вакцины 66-летний мужчина потерял сознание, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля, сообщение агентства приводит РИА «Новости».

Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил, что мужчина страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений, причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.

В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.