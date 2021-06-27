 

В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки AstraZeneca

27.06.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Иордании сразу после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca умер пожилой мужчина, информирует иорданское государственное агентство Petra.

Как информирует агентство, через 10 минут после прививки второй дозой вакцины 66-летний мужчина потерял сознание, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля, сообщение агентства приводит РИА «Новости».

Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари заявил, что мужчина страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было зафиксировано осложнений, причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что испанский военнослужащий 35-летний Франсиско Перес скончался от тромбоза после прививки AstraZeneca.

В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.

Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / Оппозиция Армении сообщила о возбуждении дела против своего лидера Манукяна

17.03 / Стало известно состояние заболевшего коронавирусом Асада

17.07 / Guardian – «всё пошло не по плану» — американские штаты вновь вводят карантинные меры

23.12 / Администрация Трампа рассмотрит запрос о предоставлении иммунитета саудовскому принцу

29.12 / 28 декабря на Донбассе был ранен украинский военный – штаб ООС

06.12 / Орбитальный модуль «Чанъэ-5» приготовился к возвращению на Землю

14.01 / Смешко: Зеленский должен сказать: “Я хочу остаться порядочным человеком, поэтому давайте проведем досрочные парламентские выборы, а потом президентские”

06.07 / Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

14.05 / В ДНР обвинили Киев в установке 450 мин за неделю

27.05 / Гармаш: Логично, чтобы новую локацию для переговоров ТКГ предложила ОБСЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика