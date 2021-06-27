Путин поручил до 1 июля расширить льготную семейную ипотеку

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

«Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов…» – говорится в тексте поручений по итогам ПМЭФ, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения – до 1 июля 2021 года.

Также Путин поручил обеспечить продление до 1 июля 2022 года срока действия другой льготной ипотечной программы – на покупку жилья на первичном рынке. Ставка по ней должна составить не более 7% (ранее было 6,5%), а максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%.