“Старый советский способ”. Могилевская в последний момент смогла сбросить вес и выиграла челлендж

Днем 26 июня певица заявила, что после финального взвешивания у нее оказалось лишних 300 г веса. Могилевская опубликовала отфотошопленный снимок, где она лысая, а также видео, где ее якобы стригут.

Но поскольку до конца срока еще оставалось несколько часов певица решила не сдаваться и отправилась в баню, чтоб сбросить лишние граммы, о чем сообщила в Instagram.

“Это старый советский способ, спортсмены так сбрасывают перед соревнованием вес – сидят в бане. Это называется сушка. Теперь здесь я, баня и весы пока не сбросим 300 г”, – сказала она в видео.

На момент записи ролика у певицы оставался час, чтобы успеть сбросить нужный вес до конца дня.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Последнее взвешивание уже после бани Могилевская провела в 23.41 – весы показали 72,6 кг. А это значит, что певица успешно сбросила за три недели 4 кг и прошла челлендж.

Скриншот: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала “Украина” заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью.

2 июня Луценко сообщила, что певица стала участницей челленджа и обязалась до 26 июня (за три недели) похудеть на 4 кг. В противном случае артистке предстоит побриться налысо.

3 июня Могилевская призналась, что ее вес составляет 76,6 кг, а уже на следующий день похвасталась, что похудела на 600 г. 12 июня певица сообщила, что уже сбросила 1,5 кг.

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