Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи

Одну из самых высоких зарплат (до 200 тыс. рублей в месяц) среди молодых соискателей в июне предлагают 3D-модельеру в Москве, свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру».

«Высокий доход доступен 3D-модельеру в Москве – до 200 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется умение работать с 3D-пакетом и собирать сцены интерьера. В обязанности специалиста входит создание трехмерных образцов декоративных элементов, подготовка рендеров 3D-моделей и чертежей изделий. Эта вакансия предполагает сдельную форму оплаты», – говорится в исследовании, передает ТАСС.

Начинающий специалист по организации выставок в Санкт-Петербурге может получать до 190 тыс. рублей в месяц. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы с возможностью обучения за счет компании. Соискателю предстоит заниматься подготовкой выставки, обустраивать торговые помещения и организовывать реализацию продукции.

В Уфе требуется программист Java, которому готовы платить до 100 тыс. рублей в месяц. Среди обязанностей специалиста: автоматизация бизнес-процессов компании, интеграция с другими информационными системами и разработка новых сервисов.

Также доход до 100 тыс. рублей доступен автомойщику в Владивостоке. В обязанности работника входит мойка автомобиля, чистка салона и комплексное обслуживание автотранспорта. Работодатель обеспечивает постоянный поток заказов.

По данным исследования, UX/UI дизайнер интерфейсов в Челябинске может получать также до 100 тыс. рублей. От соискателя требуется опыт работы от 1 года, знание основ UX/UI, умение работать с программами для разработки интерфейсов и любовь к дизайну. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо будет пройти испытательный срок от 1 до 3 месяцев.

Кроме того, от 80 тыс. рублей может зарабатывать мастер по ремонту в Воронеже. Рассматриваются кандидаты без опыта работы с последующим обучением за счет компании. Соискателю предстоит проводить диагностику и настройку электронного модуля крупной бытовой техники, а также осуществлять ремонт оборудования на выезде.

Ранее директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков сообщил, что в будущем наиболее ценными профессиями станут архитектор генома, дизайнер имплантатов, молекулярный диетолог и консультант по здоровой старости.