 

Климкин выдвинул условия для переговоров Меркель и Макрона с Путиным

27.06.2021, 7:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С такими инициативами, как предложение канцлера Германии Ангелы Меркель позвать президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза, ЕС «допетляется», сообщил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, «пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон», но «непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». В противном случае ЕС сделает шаг к возвращению отношений с Москвой «к нормальности», сказал он.

Климкин считает, что переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом были оправданными, поскольку обсуждались «критические вопросы». По его мнению, канцлер Германии или президент Франции тоже могут встретиться с российским лидером, но не под эгидой Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.

«Официальное» общение ЕС с Путиным будет означать, что «принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», сказал Климкин. Он считает, что «это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – сказал экс-глава МИД Украины.

Напомним, Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным. По ее словам, Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. Однако лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.11 / Около станции метро «Пушкинская» в Минске начались задержания

18.06 / Отменен ежегодный фестиваль «Дикая мята»

21.07 / На семью в США завели дело за вооруженную защиту дома от протестующих

24.05 / 25-я церемония вручения премии “Человек года”. Самые красивые платья

25.06 / Президент Казахстана сменил главу Минздрава

12.08 / В Сенате США пригрозили Лукашенко санкциями

13.01 / Россиян отпустили из-под ареста в Южном Судане

03.01 / В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V»

18.08 / Более заразный штамм коронавируса оказался менее смертоносным

25.03 / “Было одно место в Змиеве, но его заняли”. Харьковчанка рассказала, как искала кислородный концентратор и места в больнице для родственников с СOVІD-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика