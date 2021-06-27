 

Трамп заявил об унижении США Россией, Китаем и Ираном

27.06.2021, 5:00, Новости дня
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При президенте США Джо Байдене Россия, Китай и Иран унижают Вашингтон, сообщил экс-глава американского государства Дональд Трамп.

«Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», – сказал Трамп на митинге в Огайо, добавив, что Байден «развалит» экономику США. Так, Байден «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу», сообщил бывший лидер страны.

Трамп утверждает, что в должности президента «остановил трубопровод в Европу» («Северный поток – 2»), наложив «санкции сверху донизу». При этом, по словам Трампа, у него «хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным. Бывший глава государства посетовал, что «Германия платит РФ миллиарды долларов за трубопровод», а США «защищают» Германию от России, передает РИА «Новости».

«Я сказал Ангеле – она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: «Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела?». Она лишь улыбнулась. Она знает!» – сказал Трамп.

По его словам, США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец», и страна «будет покупать нефть на Ближнем Востоке, будет покупать нефть в России».

При этом он обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Он считает, что в Филадельфии была «явка по северокорейскому образцу» – «больше голосов, чем избирателей». «Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем», – сообщил Трамп.

Напомним, Трамп в субботу вечером выступает в Веллингтоне, штат Огайо. Это одно из первых его публичных выступлений с момента ухода с должности 20 января. На дорогах образовались очереди машин, парковки переполнены, собрались толпы людей.



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