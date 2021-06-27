В ВОЗ назвали ситуацию со штаммом «дельта плюс» тревожной

Штамм коронавируса «дельта плюс» поражает «очень много клеток», сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что человек с «дельта плюс» может «заразить больше людей и гораздо быстрее». По ее словам, «ситуация тревожная». Она заявила, что еще не видно «пика, вирус набирает скорость», необходимо «сейчас реагировать», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

Как сообщила Вуйнович, требуются «вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно». Если сейчас не «приложить усилия за короткое время», придется объявлять локдаун. Вуйнович сказала, что вакцинация снижает возможность передачи вируса и вероятность тяжелой формы заболевания. «Только общий иммунитет и изменение поведения», – сообщила она, пояснив, что «нужны будут дополнительные меры» для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, Вуйнович рассказала, что штаммом коронавируса «дельта плюс» можно заразиться, даже если просто пройти мимо инфицированного без маски. Она также отметила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.