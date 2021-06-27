 

В США воздушный шар врезался в линию электропередач. Несколько человек погибло

27.06.2021, 0:46, Новости дня
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“Взрослый мужчина, доставленный в больницу, скончался от ран. Наши молитвы обращены к друзьям и родственникам всех пятерых погибших”, – заявили в полиции.

The male adult who was transported to the hospital succumbed to his wounds. Our prayers go out to the friends and family of all five people who tragically lost their lives.

— Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 26, 2021

Our officers are responding to a hot air balloon crash in the area of Central Ave and Unser Blvd where a balloon appears to have hit a power line.

— Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 26, 2021

Associated Press пишет о трех погибших мужчинах, включая пилота, и двух женщинах. Представитель полиции Гилберт Гальегос сказал, что без света остались 13 тыс. домов. В федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что шар упал с высоты около 30 метров и загорелся.

По словам Гальегоса, оболочка воздушного шара оторвалась и упала на крышу жилого дома.

Контекст:

Альбукерке называют Меккой для полетов на воздушном шаре. Несчастные случаи – нередкое явление в этом городе. По данным агентства, с 2008 года в США произошло 12 аварий с летальным исходом при полетах на воздушном шаре.

В 2016 году в соседнем Техасе воздушный шар упал на высоковольтную линию электропередач, а затем врезался в пастбище в центральной части штата. Все 16 человек на борту погибли.

В августе прошлого года в штате Вайоминг упали три воздушных шара, на которых находилось в общей сложности 36 человек. Из них 11 попали в местные больницы, а один – в травматологический центр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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