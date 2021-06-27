 

В Украине больше чем 1 млн человек получает пенсию меньше 2 тыс. грн. Это позорное явление – министр Лазебная

27.06.2021, 0:46, Новости дня
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“Сегодня прожиточный уровень для нетрудоспособных, для пенсионеров – это 1769 грн. Мы такие пенсии платим чуть больше чем 1 млн человек. И для меня это как позорное явление. 1769! Мы же знаем, что сегодня это нереальный прожиточный. Это расчетный. Надо создать фактический и к нему двигаться”, – сказала она.

Об этом министр заявила, комментируя проект закона №3515, который Верховная Рада в первом чтении приняла 2 июня.

Ведущая сказала, что Федерация профсоюзов Украины раскритиковала инициативу, заявив, что законопроект “разрушает основы развития социального государства Украина и реализации человекоцентрической политики”.

“Закон о прожиточном минимуме в Украине был принят в 1999 году. В 2000 году был принят еще один основополагающий закон “О государственных социальных стандартах и гарантиях”. Безусловно, мы двигаемся дальше. И почему нужна реформа или, я сказала бы так, упорядочение прожиточного минимума? Потому что сегодня прожиточный минимум, который есть в госбюджете как расчетная величина, который считается как государственный минимальный стандарт, он несправедлив. То есть надо было определить новую методологию и сказать, что привязаны к этому прожиточному”, – отреагировала Лазебная. 

Контекст:

Сейчас в Украине прожиточным минимумом называют стоимость набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Размер прожиточного минимума влияет на расчет социальных гарантий (выплаты на детей, алименты, помощь по безработице), ряда госуслуг, штрафов за административные нарушения и ставку единого налога.

Согласно закону о госбюджете, с января прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2270 грн, с 1 июля он будет составлять 2379 грн, а с 1 декабря – 2481 грн. Для нетрудоспособных с 1 июля он составит 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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