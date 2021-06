Британский министр подал в отставку после публикации его фото с помощницей

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подал в отставку после скандала о его вероятной связи с помощницей и ее назначением в совет ведомства.

«Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы заявить о своей отставке с поста главы минздрава… Я должен уйти в отставку», – сообщил Хэнкок, передает РИА «Новости».

Он сообщил в официальном письме на имя премьера страны, что ему нужно уделить больше времени семье и детям.

«Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это. Также я должен в это время побыть со своими детьми… Я обязан уйти в отставку», – указал глава ведомства.

В конце недели СМИ опубликовали видео, на котором 42-летний женатый Хэнкок, отец троих детей, и его помощница, 43-летняя супруга миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, целуются в здании минздрава.

Скандал повлекло то, что Хэнкок нанял Коладанджело своей помощницей и назначил в состав совета минздрава. Оппозиция заявила, что министр виновен в растрате средств налогоплательщиков, и потребовала отставки. Этого же потребовали от него однопартийцы-консерваторы.