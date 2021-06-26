 

Британский министр подал в отставку после публикации его фото с помощницей

26.06.2021, 20:50, Новости дня
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Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок подал в отставку после скандала о его вероятной связи с помощницей и ее назначением в совет ведомства.

«Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы заявить о своей отставке с поста главы минздрава… Я должен уйти в отставку», – сообщил Хэнкок, передает РИА «Новости».

Он сообщил в официальном письме на имя премьера страны, что ему нужно уделить больше времени семье и детям.

i am sorry but hancock must be the least sexy person in the entire world, it’s making me want to die pic.twitter.com/EXiklmI1gP

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) June 25, 2021

«Меньше всего я хотел бы, чтобы моя личная жизнь отвлекла внимание от усилий, которые помогут нам выйти из кризиса. Я хочу еще раз извиниться за нарушение правил, извиниться перед своей семьей и близкими за то, что заставил их пройти через все это. Также я должен в это время побыть со своими детьми… Я обязан уйти в отставку», – указал глава ведомства.

В конце недели СМИ опубликовали видео, на котором 42-летний женатый Хэнкок, отец троих детей, и его помощница, 43-летняя супруга миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, целуются в здании минздрава.

Скандал повлекло то, что Хэнкок нанял Коладанджело своей помощницей и назначил в состав совета минздрава. Оппозиция заявила, что министр виновен в растрате средств налогоплательщиков, и потребовала отставки. Этого же потребовали от него однопартийцы-консерваторы.



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