Суд в Москве отказал Навальному в требовании снять его с учета как склонного к побегу

Навальный, который сейчас находится в колонии №2 в Покрове Владимирской области, подавал административный иск к федеральному казенному учреждению Федеральной службы исполнения наказаний (ФКУ ФСИН) СИЗО-1 в Москве, где в феврале его поставили на профилактический учет как склонного к побегу.

“Суд выслушал административного истца, участвовавшего в судебном заседании посредством видео-конференц-связи, его адвоката Кобзева, просившего удовлетворить исковое заявление, представителя ФКУ СИЗО-1 и представителя ФСИН России, настаивавших на отказе в удовлетворении исковых требований. […] Постановил отказать в удовлетворении исковых требований Навального”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Оппозиционер рассказывал в феврале, что информацию о постановке его на учет как склонного к побегу сначала воспринял как розыгрыш, но администрация СИЗО дала на ему подпись соответствующий документ, который Навальный подписал.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

2 марта США ввели санкции против РФ в связи с отравлением и преследованием Навального. В частности, под их действие попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и два замминистра обороны.

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