Захарова назвала выдачу паспортов РФ жителям Донбасса вынужденной гуманитарной мерой

Выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

«Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально- экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест РФ является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике», – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений.

Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство РФ в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.

В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.