Ассанж и его невеста решили пожениться в тюрьме Белмарш в Лондоне

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис намерены пожениться в тюрьме Белмарш в Лондоне, где он отбывает заключение, сообщила его спутница.

«Мы планируем пожениться в тюрьме, потому что мы обручены с 2016 года» – цитирует ТАСС Моррис со ссылкой на ее интервью агентству dpa.

Точную дату Моррис не назвала, но выразила надежду, что свадьба состоится в скором времени. Она отметила, что после освобождения Ассанжа пара отпразднует свадьбу в кругу семьи и друзей.

«Мы обсудили это со службой священников тюрьмы Белмарш, они сказали, что за время их службы в Белмарше, то есть за 12 лет, свадеб не проводилось. Так что это не так просто сделать», – резюмировала она.

По данным агентства, отношения Ассанжа и Моррис начались, когда мужчина скрывался в посольстве Эквадора. На данный момент у пары двое сыновей.

В феврале американская сторона подавала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить.

Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дело против Ассанжа «тотальным позором».

Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Британии в США.

4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг. На данный момент основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет.