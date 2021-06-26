“Все боятся быть с Россией в прямой войне”. Посол ФРГ в Киеве прокомментировала стремление Украины в НАТО

“Есть такие политические окна возможностей, и я согласна с министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой, что это политический вопрос. Когда-то будет такое окно возможностей вступить в НАТО и для Украины. Но ей обязательно надо быть готовой в тот момент. Украина должна использовать все возможности, которые есть сегодня, чтобы приблизиться к НАТО”, – сказала дипломат.

По ее словам, “Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО, но это произойдет не завтра”.

“Это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне”, – объяснила Фельдгузен.

Она считает, что в Украине переоценивают влияние Германии в НАТ.

“Там есть другие большие игроки – США, Франция, Великобритания, Канада. Я думаю, что надо говорить с этими странами, которые очень поддерживают Украину, и рассчитывать именно на их влияние в организации”, – отметила посол.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действия для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба считает, что НАТО за 13 лет не сделал ничего, чтобы Украина присоединилась к Альянсу.

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