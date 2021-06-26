 

Мельник: Закрытие сайтов, через которые незаконно продают подакцизные товары, законодательно не урегулировано

26.06.2021, 10:18, Новости дня
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Издание отмечает, что так глава ведомства отреагировал на слова нардепа от “Слуги народа”, председателя  комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Он в спецпроекте “Экономической правды” заявил, что необходимо блокировать сайты с подакцизными товарами, чтобы они не продавались через интернет.

“На сегодня вопрос прекращения деятельности веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, а также привлечения к ответственности их держателей законодательно не урегулирован. Не определен нормативно и механизм контроля за почтовыми отправлениями подакцизных товаров”, – подчеркнул председатель ГФС.

Он добавил, что его ведомство направляло Гетманцеву предложения по этому поводу.

“Государственная фискальная служба по результатам практических наработок в рамках уголовных производств о прекращении работы веб-сайтов, через которые незаконно реализуется спирт, дважды направляла в адрес главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева предложения по рассмотрению возможностей урегулирования указанных проблемных вопросов на законодательном уровне, – сказал Мельник. – Вместе с тем, системная работа подразделений ГФС относительно прекращения нелегального производства и реализации алкогольной продукции через розничные торговые точки, интернет и через операторов почтовой связи дает положительный результат”.

Глава ГФС сообщил, что в этом году сотрудники Службы изъяли из незаконного оборота 1908 тонн спирта на сумму почти 350 млн грн и 498 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 104 млн грн.

“Ликвидировано 55 незаконных производств спирта и алкоголя. На основании судебных решений заблокирована работа 121 веб-сайта, которые распространяли фальсифицированные спирт и ликеро-водочные изделия”, – сказал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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