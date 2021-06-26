Мельник: Закрытие сайтов, через которые незаконно продают подакцизные товары, законодательно не урегулировано

Издание отмечает, что так глава ведомства отреагировал на слова нардепа от “Слуги народа”, председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Он в спецпроекте “Экономической правды” заявил, что необходимо блокировать сайты с подакцизными товарами, чтобы они не продавались через интернет.

“На сегодня вопрос прекращения деятельности веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, а также привлечения к ответственности их держателей законодательно не урегулирован. Не определен нормативно и механизм контроля за почтовыми отправлениями подакцизных товаров”, – подчеркнул председатель ГФС.

Он добавил, что его ведомство направляло Гетманцеву предложения по этому поводу.

“Государственная фискальная служба по результатам практических наработок в рамках уголовных производств о прекращении работы веб-сайтов, через которые незаконно реализуется спирт, дважды направляла в адрес главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева предложения по рассмотрению возможностей урегулирования указанных проблемных вопросов на законодательном уровне, – сказал Мельник. – Вместе с тем, системная работа подразделений ГФС относительно прекращения нелегального производства и реализации алкогольной продукции через розничные торговые точки, интернет и через операторов почтовой связи дает положительный результат”.

Глава ГФС сообщил, что в этом году сотрудники Службы изъяли из незаконного оборота 1908 тонн спирта на сумму почти 350 млн грн и 498 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 104 млн грн.

“Ликвидировано 55 незаконных производств спирта и алкоголя. На основании судебных решений заблокирована работа 121 веб-сайта, которые распространяли фальсифицированные спирт и ликеро-водочные изделия”, – сказал он.

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