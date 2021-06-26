 

Послы G7 подтвердили готовность помочь Украине противодействовать эпидемии COVID-19

26.06.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Послы G7 во время встречи с Ляшко подтвердили свою готовность помочь Украине реализовать программу вакцинации и поддержать ее восстановление от пандемии COVID-19”, – говорится в сообщении.

Иностранные дипломаты также отметили, что услышали от главы Минздрава Украины “конкретные планы по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для пациентов”.

Также послы G7 положительно оценили “шаги по повышению прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП “Медицинские закупки Украины”.

Посли почули конкретні плани Міністра з реформи охорони здоров’я задля покращення якості та результативності меддопомоги для пацієнтів, & привітали кроки на підвищення прозорості й ефективності медзакупівель через надання повноважень ДП «Медичні закупівлі України». 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 25, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 июня 2021 года в Украине подтвердили 2,23 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,16 млн человек.

На эту же дату в стране сделали в общей сложности  2,4 млн прививок от коронавируса, завершили вакцинацию 551 тыс. украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / “Рогатый” участник штурма Капитолия может дать показания против Трампа

20.07 / Россия и Китай ставят на упадок Запада

28.04 / Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19

06.06 / Экзамен на владение украинским языком пройдут 150 тыс. чиновников

10.08 / Белорусская оппозиция: мы за мирные перемены

04.08 / Посольство Украины в Ливане не знает, пострадали ли украинцы в Бейруте

24.08 / Начались госиспытания ЗРС С-500

21.04 / Минэнерго предсказало долгосрочный рост атомной энергетики

11.10 / Робот «Федор» лишился аккаунта в Twitter после оскорбления космонавтов

29.12 / Jeep вывела на тесты новый кроссовер Jeep Grand Cherokee

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика