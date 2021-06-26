Послы G7 подтвердили готовность помочь Украине противодействовать эпидемии COVID-19

“Послы G7 во время встречи с Ляшко подтвердили свою готовность помочь Украине реализовать программу вакцинации и поддержать ее восстановление от пандемии COVID-19”, – говорится в сообщении.

Иностранные дипломаты также отметили, что услышали от главы Минздрава Украины “конкретные планы по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для пациентов”.

Также послы G7 положительно оценили “шаги по повышению прозрачности и эффективности медзакупок путем предоставления полномочий ГП “Медицинские закупки Украины”.

Посли почули конкретні плани Міністра з реформи охорони здоров’я задля покращення якості та результативності меддопомоги для пацієнтів, & привітали кроки на підвищення прозорості й ефективності медзакупівель через надання повноважень ДП «Медичні закупівлі України». 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 25, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 26 июня 2021 года в Украине подтвердили 2,23 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,16 млн человек.

На эту же дату в стране сделали в общей сложности 2,4 млн прививок от коронавируса, завершили вакцинацию 551 тыс. украинцев.

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