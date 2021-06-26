Польша ввела карантин для туристов, прибывающих из-за границ Шенгенской зоны

Обязательный карантин длится 10 дней. Его можно сократить на седьмой день, если сделать тест на коронавирус и тот окажется отрицательным. Карантин не распространяется на полностью вакцинированных и выздоравливающих людей.

Также от обязательного карантина освобождены дети до 12 лет.

Причина таких ограничений – появление в мире новых мутаций коронавируса. В частности, речь о штамме “Дельта”, который впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Польше подтвердили 2,9 млн случаев COVID-19, от болезни умерли почти 75 тыс. человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. По данным минздрава страны, хотя бы одну дозу прививки получили 16,4 млн человек, полностью привились – 11,2 млн.

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