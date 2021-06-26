Потерял $250 тыс. и женился не на той. Британец попал в брачную аферу в Украине

В 2015 году британец Джеймс (имя вымышленное) приехал в Украину, чтобы помочь создать новый проект по поддержке детей, убегающих из зоны конфликта на востоке Украины. Несколько месяцев он совмещал волонтерскую работу в Одессе с постоянной работой в Великобритании.

Освоиться в Украине британцу помогала переводчица Юлия. Именно она зимой 2015 года предложила познакомить его со своей подругой Ириной. Той было 32 года, она, по ее словам, уехала из Донецка и при встрече рассказала Джеймсу историю о двух своих предыдущих браках и о том, что больше не хочет выходить замуж за украинцев.

Между Ириной и Джеймсом завязались отношения, но из-за незнания языка с ними постоянно была и переводчица Юлия, за свои услуги получавшая по $150 в день. Спустя 11 месяцев после встречи – в ноябре 2016-го – пара решила пожениться и отметила помолвку. Сперва Джеймс хотел перевезти украинку в Великобританию, однако этому помешали проблемы в посольстве.

Тогда британец решил сам переехать в Украину. Он бросил работу и начала искать жилье в Одессе. Джеймс рассказывает, что столкнулся с трудностями при переводе денег на покупку квартиры в Украину из-за банковских ограничений на сумму перевода. Его невеста предложила необычный выход из ситуации: перевести $200 тыс. на счет компании ее подруги и организаторки свадеб Кристины.

Когда деньги были переведены Ирина заявила британцу, что снять сумму можно, только если Джеймс будет супругом Кристины. Якобы это формальность, которую можно пройти за 10 минут в любом ЗАГСе. А позже можно будет развестись.

Мужчина согласился и 10 июля 2017 года женился на организаторе свадеб Кристине Стаховой. Деньги были получены, Кристина и Ирина объявили, что потратили всю сумму на покупку жилья. Как выяснится позже, на самом деле квартира стоила только $60 тыс., и принадлежала не только Джеймсу, но и его фиктивной жене Кристине.

В июле 2017-го Джеймс и Ирина организовали собственную свадьбу. Мужчина оплатил ее сам, потратив $20 тыс., на мероприятии было около 60 человек. Однако свадьба оказалась махинацией – гостям, скорее всего, заплатили за участие, а мать невесты оказалась матерью переводчицы Юлии.

На свадьбе Джеймса отравили и он попал в больницу. Ирина к нему не приходил, объясняя это тем, якобы к мужчину могут пускать только родственников, а они расписаться не успели. Более того, женщина заявила, что и у нее начались проблемы со здоровьем, и мужчина перевел ей $12 тыс.

В итоге Джеймс узнал, что попал в брачную аферу. Он обратился в полицию, но вернуть украденные $250 тыс. пока не смог. Единственный прогресс – теперь он является единоличным владельцем купленной в Одессе квартиры. Сейчас его случаем занимается одесский частный детектив, который пытается с помощью запугивания заставить мошенниц вернуть деньги.

Случай с Джеймсом заставил МИД Великобритании изменить свои рекомендации по поездкам в Украину, отмечает “BBC News Україна”. Теперь на официальном сайте МИД страны опубликована информация о случаях брачного мошенничества и вымогательства денег в Украине в отношении иностранных граждан.

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