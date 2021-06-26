Макрон и Блинкен обсудили Россию

На встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией, сообщил Госдеп.

Стороны «подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой». Одновременно с этим Вашингтон и Париж намерены «противодействовать агрессивному и безответственному поведению» России, «в том числе в отношении Украины», передает ТАСС.

Также обсуждались «общие обязательства, касающиеся трансатлантической безопасности и устойчивого альянса НАТО» и противодействие «принудительным экономическим практикам со стороны» Китая. Макрон и Блинкен обсудили попытки Китая «подорвать основанный на правилах международный порядок». Кроме того, темами переговоров стали борьба с терроризмом, поддержка демократии, ситуация в странах Африки, в том числе в эфиопском штате Тыграй.