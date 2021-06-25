 

В Украине установили рекорд вакцинации, в Беларуси перевели из СИЗО Протасевича и его девушку. Главное за день

25.06.2021, 23:44, Новости дня
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Протасевича и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест, сообщили их родители.

Протасевич и Сапега, которых сняли с рейса Афины – Вильнюс в Минске, а потом арестовали, согласились сотрудничать со следствием, заявили в Следкоме Беларуси. Именно в связи с этим им смягчили меру пресечения, отмечает ведомство. 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая выехала из Беларуси в прошлом году, подчеркнула, что такую смену меры пресечения нельзя сравнивать с полноценным освобождением.

“Домашний арест – это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит, они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа – им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним”, – сказал Тихановская.

Приговор для полицейского, который убил Флойда

Бывшего офицера полиции американского города Миннеаполис Дерека Шовина признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, его приговорили к 22,5 годам тюрьмы.

Саммит ЕС и приглашение для Путина

В Брюсселе завершился двухдневный саммит ЕС. Евросовет по его итогам выпустил коммюнике, в котором заявил, что открыт к “избирательному взаимодействию” с Россией, но готовит дополнительные санкции. 

Накануне саммита стало известно о желании канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. 

Практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи, а в Кремле позитивно отнеслись к ней. В итоге после “обстоятельной и непростой дискуссии” Путина решили не приглашать. Меркель сказала, что будут разработаны форматы и условия переговоров с Россией, но уже не на уровне лидеров. Макрон заявил, что консенсуса среди лидеров ЕС по этому вопросу не было, но “это не трагедия”, так как главное – сохранить единство в ЕС.  

Президент Евросовета Шарль Мишель после саммита сообщил, что лидеры ЕС согласовали продление антироссийских санкций, которые ввели в 2014 году из-за агрессии против Украины и срок действия которых истекает этим летом. 

Рекорд вакцинации в Украине

За сутки в Украине привили от  коронавирусной инфекции более 96 тыс. человек. Это новый рекорд, сообщили в Минздраве. Предыдущий максимальный показатель фиксировали 17 июня, тогда за день сделали почти 82 тыс. прививок от COVID-19. 

Интервью Зеленского и реакция на его заявления

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью каналу “1+1”. Он говорил о главе Офиса президента Андрее Ермаке, о вагнеровцах, о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе, “Большом строительстве”, о ситуации в Конституционном Суде Украины, о жене Елене. 

Президент назвал Совет национальной безопасности одним из видов своего “оружия”, обвинил пятого президента Петра Порошенко и нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука в зарабатывании на смерти военных (в партии Порошенко расценили его слова как “хамские выпады”) и заявил, что Украина – парламентско-президентская республика только юридически. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не согласен с таким мнением.  

Также президент допустил возможность проведения референдума по вопросу “стены” с оккупированными территориями Донбасса, в Кремле “с трудом” отреагировали на это. 

Новый глава Сумской ОГА

Зеленский сменил главу Сумской области. Он уволил Василия Хому с должности председателя Сумской областной государственной администрации и назначил на этот пост Дмитрия Живицкого, который последний год работал в Мининфраструктуры Украины.

Гроза во Львове и температурный рекорд в столице

В Киеве 24 июня зафиксировали температурный рекорд – среднесуточная температура воздуха в столице составляла +28,1 °С, такой жары не было более 130 лет, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

Во Львове сегодня прошла сильная гроза. Повалены сотни деревьев, сорваны крыши, подтоплены улицы, нет света и горячей воды, один человек получил травму при падении дерева, но госпитализация ему не потребовалась, проинформировал городской голова Андрей Садовый.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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