 

В Германии мигрант из Сомали напал с ножом на прохожих. Он убил троих и пятерых тяжело ранил

25.06.2021, 23:44, Новости дня
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Преступника остановили полицейские, выстрелив ему в бедро, сейчас он находится под стражей. Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн сказал, что нападавший ранил маленького мальчика. Вероятно, его отца убили, уточнил он.

Прохожие пытались остановить нападавшего, за ним бежало более 20 человек

O возможных мотивах задержанного пока информации нет. Ссылаясь на очевидцев, Херрманн, заявил, что он кричал “Аллаху акбар”. Мэр Вюрцбурга Кристиан Шухардт заявил, что мужчина был мигрантом, он находился в стране в течение пяти лет и проходил психиатрическое лечение.

Правоохранители заявили в Twitter, что задержали нападавшего. Информацию о его сообщниках в полиции не подтвердили. Полицейские оцепили район, где произошло нападение. На улицах остается много машин скорой помощи и полиции.

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück – weitere Informationen folgen

— Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

Контекст:

Менее пяти лет назад Вюрцбурге вооруженный ножом и топором 17-летний афганский подросток напал на четырех человек в поезде и серьезно ранил их, напомнило Bild.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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