Данилов заявлял об ответственности Германии и Франции за оккупацию Крыма. Немецкий посол ответила

Об этом она сказала в интервью ZN.UA 25 июня, реагируя на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который 4 июня говорил, что Франция и Германия должны нести ответственность за оккупацию полуострова.

“Германия и Франция в 2008 году отказали Грузии и Украине в ПДЧ, когда почти все было готово. И мы помним, что в 2008 году на Грузию напала Российская Федерация, после этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли нести за это какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны”, – заявлял он.

Фельдгузен сказала, что не чувствует вины Германии за оккупацию Крыма.

“Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет. Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно. И они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции достоинства, очень быстро среагировали. […] Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян”, – подчеркнула дипломат.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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