 

Экс-полицейский Шовин получил более 20 лет тюрьмы за убийство афроамериканца Флойда. Прокуроры просили 30 лет

25.06.2021, 23:44, Новости дня
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Прокуратура просила дать Шовину 30 лет тюрьмы, а его адвокат Эрик Нельсон требовал условный срок. Терренс и Фелониз Флойды, братья Джорджа Флойда, просили судью максимально наказать Шовина. 

Экс-полицейскому грозило до 40 лет тюрьмы за убийство второй степени, до 25 лет за убийство третьей степени и до 10 лет за неумышленное убийство. Судье предоставили право назначить наказание по своему усмотрению. 

Выступая в суде перед вынесением приговора, Шовин вырази соболезнования семье Флойда. Нельсон надеется, что результат дела “вызовет дебаты и общественный дискурс”.

Заместитель генпрокурора Миннесоты Мэтью Фрэнк заявил, что Шовин злоупотребил доверием и авторитетом в качестве офицера полиции, а также пренебрег своей подготовкой. 

При хорошем поведении 45-летнего Шовина могут освободить условно-досрочно после отбытия примерно 15 лет заключения, отметило Associated Press. Перед вынесением приговора судья отклонил ходатайство Шовина о новом судебном разбирательстве.

Контекст:

Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после задержания полицейскими, офицер Шовин во время задержания удерживал свою ногу на его шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. 

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля. Шовин вышел под залог в $1 млн 7 октября.

21 апреля суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения – умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и убийство третьей степени. Шовина опять взяли под арест. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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