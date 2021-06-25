 

Samsung выпустит новые складные смартфоны специально для Китая

25.06.2021, 20:04, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, корейский производитель электроники Samsung будет готов представить на мировом рынке новую модель сгибаемого смартфона Galaxy Fold3 к августу месяцу. Однако этот же смартфон появится и на китайском рынке под названием W22 5G.

Если ли отличия? Как утверждают эксперты, эти две версии при внутренней схожести можно будет легко отличить по внешнему виду.

Аналогичная история была с Galaxy Z Fold2, напоминают эксперты. Тогда специально для китайцев выпустили аналог под названием W21 5G. Очевидно, прошлогодний опыт оказался удачным для «Самсунга». Поэтому южнокорейский производитель решил повторить его в конце этого лета. Кстати, китайских покупателей не пугает высокая цена, даже если она достигает трех тысяч долларов.



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