Samsung выпустит новые складные смартфоны специально для Китая

Как стало известно из достоверных источников, корейский производитель электроники Samsung будет готов представить на мировом рынке новую модель сгибаемого смартфона Galaxy Fold3 к августу месяцу. Однако этот же смартфон появится и на китайском рынке под названием W22 5G.

Если ли отличия? Как утверждают эксперты, эти две версии при внутренней схожести можно будет легко отличить по внешнему виду.

Аналогичная история была с Galaxy Z Fold2, напоминают эксперты. Тогда специально для китайцев выпустили аналог под названием W21 5G. Очевидно, прошлогодний опыт оказался удачным для «Самсунга». Поэтому южнокорейский производитель решил повторить его в конце этого лета. Кстати, китайских покупателей не пугает высокая цена, даже если она достигает трех тысяч долларов.