Samsung выпустит новые складные смартфоны специально для Китая
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Как стало известно из достоверных источников, корейский производитель электроники Samsung будет готов представить на мировом рынке новую модель сгибаемого смартфона Galaxy Fold3 к августу месяцу. Однако этот же смартфон появится и на китайском рынке под названием W22 5G.
Если ли отличия? Как утверждают эксперты, эти две версии при внутренней схожести можно будет легко отличить по внешнему виду.
Аналогичная история была с Galaxy Z Fold2, напоминают эксперты. Тогда специально для китайцев выпустили аналог под названием W21 5G. Очевидно, прошлогодний опыт оказался удачным для «Самсунга». Поэтому южнокорейский производитель решил повторить его в конце этого лета. Кстати, китайских покупателей не пугает высокая цена, даже если она достигает трех тысяч долларов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет