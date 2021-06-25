Эксперты: Малым партиям удастся мобилизовать часть спящего электората

Число россиян, желающих принять участие в выборах, возросло, свидетельствуют данные последних опросов Фонда общественного мнения, симпатии тех, кто ранее не собирался голосовать, на стороне малых партий.

По данным Фонда общественное мнение, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, предпочтения избирателей распределились бы следующим образом: относительное большинство – 32% голосов – получила бы «Единая Россия», второе место – КПРФ с результатом в 12%, третье с небольшим отрывом – ЛДПР (11%), на четвертом месте оказалась бы «Справедливая РФ – За правду», за эту партию проголосовали бы 8% опрошенных, приводятся результаты опроса на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

8% голосов достались бы другим партиям. 17% по-прежнему не определись в своих политических симпатиях. Доля тех, кто не собирается идти на выборы сократилась с 14% до 11%. При этом отмечается рост рейтинга непарламентских партий: 2% готовы проголосовать за партию «Новые люди» и 2% за «Яблоко».

При таком раскладе голосов итоговая доля мандатов, распределяемых по партийным пискам будет следующей: «Единая Россия» – 50,7%, КПРФ – 19,1, ЛДПР – 17,3%, «Справедливая Россия» – 12,9%. Такие данные приводит «Центр политической конъюнктуры России». В абсолютных цифрах это означает, что «Единая Россия» займет 114 мест, коммунисты – 43, ЛДПР – 39, «Справедливая РФ – За правду» – 29.

«Так или иначе партией парламентского большинства – абсолютного либо относительного – останется «Единая Россия», что касается остальных, то усилить свои позиции за счет одномандатников серьезная возможность есть, пожалуй, только у «Справедливой РФ – За правду», КПРФ пока проигрывает ей в работе «на земле», позиции ЛДПР и вовсе откровенно слабые», – считает директор благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олег Иванников.

Кроме того, эксперты отмечают рост числа политически активных россиян и прогнозируют острую конкуренцию за голоса неопределившихся граждан.

Публицист Ильман Альпулатов полагает, что шанс пройти в Думу есть скорее у партии «Новые люди», нежели у «Яблока». Правозащитник Михаил Трусов считает, что дополнительные шансы малым партиям даст ослабление позиций ЛДПР. Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский полагает, что стоит дождаться результатов съездов всех потенциальных участников выборов.

Ранее эксперты спрогнозировали расклад мест в новой Думе по федеральным спискам.