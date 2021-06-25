Компания Microsoft обещает оставлять разработчикам 100% прибыли

Компани Билла Гейтса обещает разработчикам приложений оставлять все сто процентов прибыли при продаже через интернет-магазин Microsoft Store.

Однако эта льгота не коснется тех компаний, которые продают игровые продукты, поясняют эксперты. Остальные же, при желании, смогут не платить высокие комиссии.

Данная информация прозвучала во время официальной презентации новой операционной системы Windows 11. По словам представителей Microsoft, остальные разработчики смогут оставлять часть выручки в магазине, если сами этого захотят. Нововведение должно вступить в силу с 28 июля. До того момента авторы приложение будут платить 15%, а разработчики видеоигр – 12%.