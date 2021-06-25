 

Телевизор Xiaomi Mi TV Q1 75 будут продавать по 150 тыс. рублей

25.06.2021, 19:06, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, компания Xiaomi представит в РФ свою новую модель телевизора Mi TV Q1 75 в августе текущего года. Производитель также уже определился с базовой стоимостью устройства. Она составит 150 тысяч рублей.

Размер QLED-панели здесь составляет 75 дюймов. Картинка отображается с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Это полноценный 4К формат, уточняют эксперты.

На телевизоре предустановлена операционная система Android TV 10, предоставляющая максимальные возможности пользователям. Частота смены кадров – 120 Гц. Кроме прочего, в телевизоре 32 Гб флеш-памяти. Размер оперативной составляет 2 Гб. Также есть поддержка для Bluetooth 5.0, дополняют специалисты.  



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