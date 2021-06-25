 

Евросоюз продлит санкции против России, введенные из-за Украины – Мишель

25.06.2021, 18:54, Новости дня
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Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в Twitter. 

“ЕС продолжит придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на пяти руководящих принципах. Мы решили продлить наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений”, – написал он. 

Евросоюз изучит условия и форматы диалога с Россией, добавил глава Евросовета. 

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles.

We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements.

We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5

— Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021

Контекст:

Секторальные ограничительные меры ЕС были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов.

Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Кроме того, в отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые, в частности, запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Последний раз ЕС продлевал антироссийские санкции в декабре 2020 года, так как Минские соглашения “не полностью выполняются Россией”. Ограничения будут действовать до 31 июля 2021 года. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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