 

Кабмин Украины и Всемирный банк заключили соглашение на $350 млн. Деньги потратят на “развитие экономики”

25.06.2021, 18:54, Новости дня
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“Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов”, – объяснил глава правительства.

По словам премьера, деньги от ВБ помогут реализовать “системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора и укрепить кредитный рынок”.

Контекст:

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 70 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного в Украине составляет почти $3,3 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна “Программа ради результатов”. 

В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта “Доступ к долгосрочному финансированию” для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект “Доступ к долгосрочному финансированию” на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”.

Еще $200 млн ВБ 6 мая собирался потратить на улучшение качества и прозрачности высшего образования в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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