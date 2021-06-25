Грузия снова стала мечтать о «современной боеспособной армии»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, выступая в парламенте, сообщил о поэтапном строительстве «эффективной, современно оснащенной боеспособной армии» к 2030 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, эта сила «сможет адекватно и своевременно реагировать на опасности». Он сообщил, что акцент делается на усилении возможностей противотанковой обороны, ПВО, артиллерии, разведки и инженерных возможностей.

«Вскоре на базе «Дельты» (флагман ВПК Грузии) начнем выпускать карабины по типу американских М4, а с будущего года там же – БПЛА», – сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, в производстве Грузии помогут иностранные партнеры из стран НАТО и Израиля.

Премьер-министр также заявил, что вскоре армия Грузии полностью перейдет на вооружение и оснащение по натовским стандартам, отказавшись от советской и российской техники.

В Грузии не впервые говорят о перевооружении армии по западным образцам. За несколько месяцев до войны-2008 экс-президент Михаил Саакашвили начал процесс перевода армии на американские карабины М-4. Он прибыл на военную базу в Гори вблизи Южной Осетии и сказал, что пришло время «попрощаться с «калашниковыми». Там же Саакашвили, объявив о том, что этот день для него «счастливый», лично вручил военным американскую автоматическую винтовку М-4 взамен автомата Калашникова. Но освоить их солдаты не успели. Едва поступившие на склады американские винтовки по итогам войны 2008 года стали трофеями российской армии.

Аналогично Саакашвили запасался оружием из Израиля и некоторых стран Восточной Европы – членов НАТО. Он повышал год от года военный бюджет, строил современные казармы, утверждал, что создал боеспособную армию. В частности, он акцентировался на артиллерийских установках и на танках. В его окружении говорили, что «погонят ржавые российские танки до Ростова». На деньги из Турции Саакашвили модернизировал военный аэродром в Марнеули. Все это не помогло, впрочем, Грузии в войне-2008.

В последние годы нынешние власти Грузии тоже занимаются перевооружением армии и утверждают, что делают это более продуманно и эффективно.