 

После обрушения дома в Майами пропавшими числятся почти 160 человек

25.06.2021, 15:59, Новости дня
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Судьба 159 человек остается неизвестной после обрушения дома в Майами, сообщили местные власти.

«Число людей, местоположение которых не установлено, возросло до 159», – приводит РИА «Новости» слова мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Лавин Кавы.

Она отметила, что число погибших на данный момент достигло четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир, на место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Сейчас известно о спасении около 40 человек.

В ночь на пятницу президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения жилого дома.



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