Экипаж разбившегося в Ленобласти вертолета представят к наградам

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии ходатайствует о посмертном награждении экипажа вертолета, разбившегося в Ленобласти, информирует пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа.

«Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков ходатайствует о представлении к посмертному награждению государственными наградами экипажа транспортно-боевого вертолета Ми-8, разбившегося накануне в Ленинградской области», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полета, наградят майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова, капитана Дениса Куликова.

«Летчики пытались произвести посадку вертолета и до последнего уводили падающую машину от жилых домов населенного пункта, не допустив гибели гражданского населения. Место падения вертолета находится менее чем в 200 метрах от жилых строений», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной крушения вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе Ленинградской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателя.

Напомним, при крушении вертолета Росгвардии под Петербургом погибли три человека. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж вертолета до последнего уводил машину от жилых зданий населенного пункта. На земле никто не пострадал.