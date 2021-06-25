На Донбассе активизировались ДРГ, сформированные из кадровых российских офицеров – украинская разведка

“Командование ВС РФ продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения и поддержанию напряженного состояния в обществе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, противник увеличил интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп, сформированных в основном из кадровых офицеров ВС РФ”, – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, каждая такая группа включает снайперов, вооруженных снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оборудованными приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил.

Помимо этого, в Минобороны Украины отметили, что российские оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки своих войск. На полигонах в ОРДЛО с 22-го по 26 июня проводится второй этап сборов с военнообязанными запаса.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/2126127154195662

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

—