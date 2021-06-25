Разумков заявил, что не поддерживает санкции против граждан Украины

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25.06.2021, 14:06, Новости дня
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Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил 24 июня, что Совет нацбезопасности и обороны получил протокольные поручения от президента Владимира Зеленского “выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день находится под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались”.

“По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение, и через определенный промежуток времени будет проведено заседание СНБО, и в случае необходимости будет принято соответствующее решение нашего совета относительно введения против этих людей санкций со стороны Украины”, – добавил Данилов.

По мнению Разумкова, санкции СНБО эффективны в отношении тех людей или компаний, которые находятся за пределами украинской юрисдикции.

“Все позиции мои, связанные с гражданами Украины, широко известны. Я считаю, что мы должны людей, которые нарушили украинское законодательство, привлекать по украинскому законодательству. Тех, кого можем. Они сегодня находятся здесь. У нас есть, если мы говорим о государственных служащих, множество статей, которые мы можем применить. Если мы говорим о народных депутатах, то это государственная измена – статья 111 [Уголовного кодекса Украины], финансирование терроризма”, – сказал спикер Рады.

Разумков подчеркнул, что в законе “О санкциях” четко указано, в отношении кого они применяются.

Контекст:

Данилов сообщал, что 29 июня в Украину для проведения консультаций приедут специалисты, которые занимаются санкционной процедурой в США. Он говорил, что что под санкциями США находится 134 украинца: против 130 ограничения ввел минфин, против четырех – Госдеп. 

Данилов уточнил, что США ввели санкции против тех украинцев, которые причастны к оккупации Россией Крыма в 2014 году, киберпреступности, нарушениям прав человека (по “закону Магнитского”), а также против лиц, причастных ко вмешательству в выборы в США.

11 января 2021 года министерство финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций за вмешательство в американские выборы. В список попали нардеп Александр Дубинский, экс-прокурор Офиса генпрокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, политолог Андрей Телиженко, помощники нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко, а также медиаменеджер Петр Журавель.

5 марта США ввели визовые ограничения против бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи. Им запрещен въезд в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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