 

За три месяца меня допросили только раз, ни одного свидетеля нет – “агент НАБУ” Шевченко про дело о создании ЧВК

25.06.2021, 14:06, Новости дня
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Шевченко напомнил, что 24 марта ему было вручено подозрение в создании незаконного вооруженного формирования и поставки для него оружия. С тех пор он находился сперва под арестом, потом под домашним арестом с электронным браслетом. 

“И вот прошло три месяца – что же происходит с расследованием этих страшных преступлений? Я скажу вам, что: ни-че-го. Допросили по поводу этих вопросов один раз – еще в апреле… Как не было ни одного свидетеля, так и нет, хотя допрошено уже более 50 человек”, – заявил Шевченко.

По его словам, даже несмотря на то, что несколько других подозреваемых по этому делу признали свою вину в совершении определенных преступлений и пошли на сотрудничество со следствием, они не упоминают имя Шевченко в своих показаниях.

Шевченко заявил также, что следователи не взяли у него образцы ДНК, чтобы сравнить с, возможно, найденными на оружии и взрывчатке, которые фигурируют в деле,  потому что “точно знают, что я никакого отношения к тому оружию не имею, и моих отпечатков или следов ДНК там никогда не найдут”.

“Казалось бы, пришло время публично принести мне извинения за ложные и нелепые обвинения, но ни следователи СБУ, ни прокуроры ГПУ дело закрывать не собираются, потому что это для них значит расписаться в своей тупости”, – заявил предприниматель.

По его информации, дело собираются “закрыть через год или два, когда о нем уже все забудут”. Шевченко пригрозил правоохранителям встречным иском.

Шевченко также опубликовал фото автомобиля, которое сделал, по его словам, за три недели до ареста.

“Это оперативная машина СБУ с “левыми” номерными знаками, которая после слежки за мной поехала в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Они думали, что следят за мной, а на самом деле это я следил за ними Вот такие вот профессионалы”, – заявил он. 

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215589839218965

Контекст:

24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали экс-депутат Семен Семенченко и Шевченко.

Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.

В марте представители СБУ сообщали, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.

Вскоре подозреваемых стало больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля о подозрении сообщили еще одному бывшему бойцу “Донбасса”, директору охранной фирмы “Донкорп Украина” Сергею Ружицкому. 

Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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