Мнения: Задача власти в том, чтобы вы выжили

Меня последнее время поражает распространившийся довод (не только против вакцинации, кстати) – «А мы не верим власти»! Ну, прям по стандарту! Прям по старому анекдоту – «…хрен, а не детей этому государству…». Вера им потребовалась! Вы с Церковью не перепутали?

Меня последнее время поражает распространившийся довод (не только против вакцинации, кстати) – «А мы не верим власти»! Ну, прям по стандарту! Прям по старому анекдоту – «…хрен, а не детей этому государству…». Вера им потребовалась! Вы с Церковью не перепутали?

Приходит, значит, Иван Грозный на трон. Говорит:

– Сейчас Казань будем брать. И ещё опричнина будет. Головы станем рубить, страну укреплять. Сына не пожалею.

– Да ну нафиг, мы тебе не верим! – говорят крестьяне. Бац – головы полетели, Малюта вовсю работает, Казань взяли.

– Верим, – бормочет народ, ощупывая головы – у кого уцелели.

Пётр Первый выходит на берег Балтийского моря.

– Город тут поставлю. Как в Европах! Народу положу на стройке – страсть скока! Столицу нафиг из Москвы переведу…

– Не верим… – бормочут крестьяне. Глядь – а они уже по колено в болоте строят новый город. – Слушайте, а он не шутил!

Ленин на броневик залез:

– Власть крестьянам! Заводы рабочим! Мир народам! Всё будет зашибись!

– Верим! – вопит народ. – Так и будет!

И обнаруживает себя на тракторе, у станка и моющим золото на Колыме.

– Ну вот, вроде как бы не соврал… – бормочет народ. – Но как-то странно оно всё…

Брежнев рассказывает о преимуществах социализма. Народ морщится.

– Не верим! Там джинсы и кока-кола! Что ты врёшь насчет эксплуатации, безработицы и звериного оскала империализма! Не верим!

– Я сейчас всё сделаю – пальчики оближите! – обещает Ельцин. – Будет как в Европе!

– Верим! – кричит народ.

И обнаруживает себя сосущим пальцы, а временами даже их обгладывающими.

– Чёто как-то непонятно, – ставя банку с чайным грибом перед телевизором с Чумаком говорит народ. – Верить или нет? Вот Чумаку точно поверим, у него взгляд серьезный, почти как у Мавроди…

Верим, не верим… На ромашке гадать не пробовали? Есть интересы государства, интересы правящего класса, интересы простого народа. Иногда они совпадают, иногда не очень. Просчитать не пробовали? Интересы государства, которые вольно или невольно оформляет власть, – это выживание. Повлиять на интересы государства как над-структуры невозможно, да и не нужно.

Интересы власти и народа – это личное выживание и благоденствие. Все вопросы морали оставьте для пропаганды. И народу, и власти хочется как можно меньше делать, как можно меньше иметь запретов, но как можно больше всего получать. Так было, есть и будет – небольшой процент альтруистов и идеалистов уберем за скобки.

Какова ситуация для власти? Полное неприятие со стороны конкурирующих государств. Невозможность даже «сдаться» и предать интересы государства без серьезнейших потерь в благополучии (о том, как создавалась такая ситуация можно поговорить отдельно, это крайне интересно и поучительно, но мне лениво – да и далек я от политики).

Выживание государства требует: роста населения, роста покупательской способности населения, развития высоких технологий, доверия со стороны народа. Форс-мажорным фактором служит пандемия коронавируса (если вы сейчас заявите, что вируса или эпидемии нет – гуляйте мимо, мне надоело метать бисер).

Единственная возможность преодолеть форс-мажор и даже использовать его во благо (сохранить и преумножить население, экономику, продемонстрировать технологическую успешность и завоевать доверие народа) – это вакцинировать население собственной хорошей вакциной. Повторю – ЕДИНСТВЕННАЯ. Это интересы государства и власти, сошедшиеся воедино.

Но нет же, мы будем говорить «не верим властям»! Чему не верите-то? Что смогли сделать вакцину? Двоечники. Дикари. Троглодиты. Давайте я вам попроще объясню: у вас есть завод, который много лет делает грузовики. Они простые и надежные. И тут вам потребовалось срочно выпускать автобусы. Да, можно разработать с нуля – красивый и комфортный. Но на это нужно время. Тогда вы вливаете в завод деньги – и на шасси грузовика ставят быстро сделанный фургон с лавками, окнами и дверями. Вот и ваш автобус. А надо будет – на то же шасси поставите цистерну. Или пушку. Да, не так мило выглядит, как если бы ваши дизайнеры три года рисовали идеальный автобус и присобачили туда кондиционер и мягкие сиденья. Но ваш автобус готов быстро, и он перевозит людей.

На ваше счастье, у вас был хороший завод, производивший грузовики! В него влили бабло, раздали ускоряющие пинки и жестко проконтролировали результат. И у вас есть автобусы. Но вы же «не верите»! За вашей спиной горят леса и воняет дымом. Вам пригнали автобусы для эвакуации. «Нет, мы не верим, что–то быстро их сделали… Мы тут постоим, вдруг пожар сам погаснет? Ну или пешочком пойдем…».

С верой – в Церковь. С теориями, что внутри автобуса душегубка – в психбольницу. Поскольку задача власти и государства – в интересах их собственного выживания! – чтобы выжили вы. Но какой-то процент населения, конечно, предпочтет стоять у пожарища и бормотать: «Нет, припекает, конечно, но может это не взаправдашний пожар, а спецэффекты… Постоим пока тут…».

Источник: блог Сергея Лукьяненко

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