N-TV – несмотря на пандемию и санкции, немецкий бизнес в России растёт и ждёт экономического бума

Больше половины немецких компаний считают, что российская экономика будет развиваться в положительном ключе в этом году, пишет N-TV, ссылаясь на опрос, проведённый немецко-российской внешнеторговой палатой. Немецкий бизнес ожидает, что Россию ждёт экономический бум после пандемии: кроме того, компании из ФРГ отмечают улучшение предпринимательского климата в стране.



Reuters

Несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса, положение немецкого бизнеса в РФ столь уверенно, как не было уже давно, пишет N-TV. Согласно данным ежегодного опроса о предпринимательском климате, 68% немецких компаний в РФ рассчитывают на положительное развитие экономики во второй половине года. 47% предприятий даже планируют увеличить объём инвестиций.

«После непростых лет, отягощённых пандемией, санкциями и политическими конфликтами, немецкие предприятия в РФ снова вышли в рост и навёрстывают отложенные ранее миллиардные инвестиции», — приводит издание слова главы немецко-российской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа. Он также отметил, что почти половина немецких фирм в РФ планирует вкладываться в российский рынок.

Шепп также отметил, что во внешнеторговой палате рассчитывают на экономический бум российской экономики после пандемии. Кроме того, он подчеркнул, что каждая вторая немецкая компания в рамках опроса сказала об улучшении российского предпринимательского климата. Как пишет N-TV, немецкий бизнес ждёт особенно сильно роста в сфере информационных технологий, в сельском хозяйстве и в здравоохранении. Более половины немецких компаний в РФ намерены расширять свой штат сотрудников.

Что касается отношения немецкого бизнеса в РФ к санкциям, то 33% компаний выступили за немедленную отмену штрафных мер. 60% — за постепенную. В немецко-российской внешнеторговой палате отметили, что санкции вредят экономике и не помогают достичь политических целей.

Издание отмечает, что 94% немецких фирм, расположенных в России, высказались за постройку «Северного потока — 2». Они отмечают, что газопровод очень важен и даже необходим для энергоснабжения Европы.