NTD – уборка мусора на бегу — москвичи приобщились к модному плогингу

Среди москвичей набирает популярность плогинг — вид спорта, в котором пробежка совмещается со сбором мусора, встречающегося по пути. Как передаёт NTD, первое такое мероприятие прошло в РФ в 2018 году, и с тех пор участники собрали примерно две с половиной тонны неразлагающихся отходов. Спортсмены верят, что их пример сподвигнет людей не мусорить на природе.

Эта утренняя пробежка по Битцевскому лесу в Москве — не только тренировка. Её участники собирают мусор, встретившийся по пути. Такой вид спорта под названием плогинг зародился в Швеции пять лет назад и быстро распространился по миру. В Москве проект запустил музей-заповедник «Царицыно».

ОЛЬГА ПУГАЧ, руководитель проекта: Самое главное – не сколько мусора вы соберёте, не как быстро вы будете бежать, а, может быть, даже плыть на каяке или ехать на велосипеде, — мы не знаем. Самое главное — само стремление двигаться и собирать мусор. Да, мы не соберём весь мусор на свете — этого и не надо. Главная задача плогинга — не дублировать работу дворника, не сделать её ненужной. Она в том, чтобы вовлечь людей в эту гражданскую сознательность.

Забеги со сбором мусора организуют с апреля по октябрь. Маршруты протяжённостью пять километров проходят через музеи-заповедники, усадьбы и заповедные зоны Москвы.

Участникам выдают по две пары перчаток и пакеты. Острые или окровавленные предметы поднимать нельзя. По возможности отходы, годящиеся для переработки, собирают в отдельный пакет.

Некоторые москвичи участвуют в плогинге давно, а для некоторых это – первый опыт. Среди бегунов — и спортсмены-профессионалы, и любители.

ПЁТР КОКИН, участник забега: На самом деле, и побегать можно, и убрать мусор, и ещё и покачаться, потому что, когда набираешь мусор — большие мешки. Ты, в принципе, напрягаешься, и это получается как кроссфит, не только пробежка. И это очень полезно для здоровья, я считаю.

НАДЕЖДА ТУТУБАЛИНА, участница забега: Мне очень понравилось. Я получила огромное удовольствие, но не просто потому, что мы делали хорошее дело. Это неоспоримый факт, что убирать мусор в парке — это полезное дело для природы. Просто было приятно шесть километров пройтись по лесу, подышать свежим воздухом, послушать птиц. И приятная компания.

Проект запустили два года назад. За это время участники собрали примерно две с половиной тонны неразлагающихся отходов.

НАТАЛЬЯ ОЛЕЙНИК, участница забега: Есть люди, которые не особо переживают за экологию, но если они увидят, что есть толпа людей, которые в свой выходной встают рано утром, собираются, чтобы убрать этот мусор, — возможно, это как-то сподвигнет на то, чтобы лишний раз не выкидывать.

В РФ первое мероприятие по плогингу прошло в 2018 году, и с тех пор его популярность возрастает.

Дата выхода в эфир 24 июня 2021 года.