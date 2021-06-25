Статую Флойда побелили в Нью-Йорке накануне вынесения приговора по его делу

Статуя афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий полиции в 2020 году в Миннеаполисе, подверглась акту вандализма в Нью-Йорке накануне вынесения приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину, которого присяжные признали виновным в убийстве при задержании.

Статуя была установлена в Бруклине на прошлой неделе. В четверг утром полиция обнаружила, что памятник подвергся акту вандализма. На нем появился логотип группы сторонников теории превосходства белой расы, нарисованный белой краской. Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти.

«Я расстроен … но не шокирован», – передает РИА «Новости» слова автора статуи художника Криса Карнабучи со ссылкой на газету New York Times.

Как информирует издание со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов, следователи уже выявили четырех подозреваемых, которые были засняты камерой слежения. О задержаниях пока не сообщалось.

Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели якобы от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

В апреле 2021 года суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.

Президент США Джо Байден выразил надежду, что ему на подпись поступит законопроект имени Джорджа Флойда о реформе полиции.