Пожар произошел в частной клинике в центре Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в частной клинике в центре города, в результате которого пострадали два человека.

«По предварительной информации, рано утром 25 июня в здании частного медицинского центра на улице Большая Полянка произошло возгорание в электрощитовой, есть пострадавшие», – приводит РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Двоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки, проведение которой поручено Замоскворецкой межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Накануне в московском центре для больных коронавирусом произошел пожар, из здания были эвакуированы около 30 человек.